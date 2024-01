Storsuccén The Last of Us ska föga förvånande få minst en säsong till, och i november rapporterade vi om rykten som menade att Kaitlyn Dever var en av de främsta kandidaterna att axla den polariserande rollen som Abby.

Och visst knep hon den. På Twitter/X välkomnas Dever till ensemblen av Max, och Naughty Dog har retweetat inlägget tillsammans med en muskel-emoji, vilket så klart symboliserar den bitiga Abby. Nu håller vi tummarna för att Dever slipper motta en massa hat från internets avskräden, vilket bland annat Abbys röstskådespelare från spelet, Laura Bailey, tvingades utstå.

Filmandet av den andra säsongen ska dra igång nästa månad och den har premiär under 2025, om allt går som det ska.