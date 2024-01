DICE Awards går av stapeln nästa månad, där vinnarna i totalt 23 olika kategorier ska utses. 56 olika spel slåss om priserna, och flest nomineringar är det Spider-Man 2 som står för, med nio. Alan Wake 2 har i sin tur chansen att vinna i åtta kategorier, Baldur's Gate 3 i sju kategorier och Cocoon i sex kategorier.

Den mest prestigefyllda kategorin är Game of the Year, och den är det Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Cocoon, Spider-Man 2 och Zelda: Tears of the Kingdom som gör upp om. Andra kategorier inkluderar Årets onlinespel (som bland annat The Finals och Diablo IV konkurrerar om) och Årets rollspel, där den sistnämnda har chansen att ges till BG3, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Diablo IV, Final Fantasy XVI eller Starfield.

DICE Awards äger rum den 15 februari och kommer att livestreamas, med Greg Miller och Stella Chung som programledare. Ni hittar alla kategorier och nomineringar här.