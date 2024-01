Minecraft Legends släpptes för ganska exakt nio månader sedan, och även om det var en hyfsat underhållande variant på strategigenren, var det inte direkt ett spel som tog Minecraft till nya höjder.

Mojang och Blackbird Interactive har släppt en hel del uppdateringar med nytt innehåll till spelet under månaderna som gått, men nu är det slut med det. Denna månads uppdatering, Lost Legends: Snow vs Snouts, blir den sista att släppas till spelet. De tackar communityn för all feedback och försäkrar att inget innehåll och inga funktioner kommer att försvinna.

Som en sista gåva får alla spelare ett nytt skin till sin karaktär.