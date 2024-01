Om en vecka släpps remastern av The Last of Us Part 2 till Playstation 5. Naughty Dogs berättar även att de i samband med spelsläppet kommer släppa en dokumentär om spelet. Dokumentären kommer heta Grounded 2: Making The Last of Us Part 2 och släpps helt fritt på Youtube.

Det exakta datumet är dock oklart men Naughty Dog säger att vi ska hålla ögonen på sociala medier för mer detaljer. The Last of Us Part 2-remastern kommer släppas till PS5 den 19e januari och förutom den uppdaterade versionen av spelet innehåller det även ett överlevnads- och gitarr-läge.

Vi tackar @Gertzy och @Margy för nyheten.