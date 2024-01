The Last of Us Part 2 Remastered släpps i morgon, och många har ställt sig frågande till huruvida spelet faktiskt behöver en remaster. Digital Foundry har tagit sig en titt på hur remastern står sig mot Playstation 4-versionen av spelet med PS5-uppdateringen, som främst lade till stöd för 60 fps.

Sett till bildkvalitén är det i prestandaläget (60 fps, 1440p) inga större skillnader att tala om. Utöver några få undantag verkar texturer och objekt vara desamma, men växtlighet och andra objekt i spelvärlden har fått bättre renderingsavstånd och mindre "pop-in". Även skuggor och ljussättning har i vissa fall förbättrats något.

I kvalitetsläget (30 fps, 4K) är i princip den enda skillnaden högre upplösning och därmed skarpare bild, bortsett från kontaktskuggor (ambient occlusion) som ser något annorlunda ut. Prestandamässigt flyter de både lägena på i stabila 60 respektive 30 fps. Remasterns laddningstider är även betydligt bättre, och en laddningsskärm på över en minut i PS4-versionen tar till exempel nu bara 17 sekunder.

Remastern inkluderar dessutom runt 30 minuter nytt innehåll i kampanjen, ett gitarrläge och framför allt roguelite-läget No Return. Äger man PS4-versionen kan man uppgradera till remastern för runt hundralappen.