Under kvällens Developer Direct fick vi, som utlovat, se Avowed. Obsidians actionrollspel äger rum i samma värld som Pillars of Eternity, men skippar det isometriska för förstaperson. Under kvällens gameplay-demonstration fokuserade man på strider och valfrihet. Striderna kom med exempelvis trollstav, pistol, yxa och pilbåge, och kommer med löfte om både action och djup. Obsidian lovar också att dina dilemman är nyanserade, och inte bara svara och vita.

Det "konstiga och underbara" (Obsidians ord) släpps i höst till pc och Xbox Series X|S.