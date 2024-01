Until Dawn blev startskottet för Supermassives skräckfest som hittills resulterat i fyra delar i skräckantologin The Dark Pictures, ett par VR-spinoffs till denna samt utmärkta The Quarry. Närmare tio år efter releasen står det klart att Until Dawn blir film, skriver Hollywood Reporter.

Regisserar gör Jönköpings-sonen David F. Sandberg som på senare år regisserat Shazam-filmerna, men vars rötter finns i skräckgenren. Han satt i regissörsstolen för Lights Out och Annabelle: Creation. Filmen görs i samarbete mellan Sony-ägda Screen Gems och Playstation Productions. Blair Butler (Polaroid, The Invitation) har skrivit manuset men det kommer ses över av pennan bakom Det-filmerna, Annabelle-trilogin och The Nun.

Vi vet inte hur (om?) filmen Until Dawn blir trogen spelet, men om den gör det kommer vi få följa ett gäng festglada, kåta och (bitvis) korkade ungdomar i en luxuös fjällstuga belägen uppe på ett berg. "Ett kärleksbrev till skräck" blir det och vi förusätter en klassisk slasher-rulle à la Scream.

Hayden Panettiere, Rami Malek och Peter Stormare hade roller i spelet. Favorit(er) i repris(er)?