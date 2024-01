Tredje delen i Plants vs Zombie-serien har lanserats utan någon direkt utannonsering. Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia går nämligen i skrivande stund att ladda ned i Storbritannien, Nederländer, Australien och Filippinerna.

Originalspelet där växterna slåss mot zombier var ett fenomen för runda 15 år sen och blev portat till diverse plattformar. Trots att EA drev på marknadsföringen rätt hårt så blev aldrig uppföljarna så populära som första spelet och serien har varit lite i dvala fram till nu.

Plants vs Zombies 3: Welcome to Zomburbia är ett free-to-play-spel och är av precis samma tower defence-modell som tidigare. Vilket också innebär att det är kryddat med en hel massa mikrotransaktioner. Spelet finns inte ännu i Svedala, men kommer lanseras senare i år.

Är det någon här på FZ som spelar dessa spel?