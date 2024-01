Oops. Spelare där ute som redan äger The Last of Us Part 2 har råkat köpa remastern till fullpris (549 kronor), trots att man kan uppgradera för runt hundralappen. Enligt en tweet ska Sony återbetala ägarna av det digitala PS4-spelet som köpt remastern till fullpris. (Varför det nu ens är möjligt att kunna köpa spelet till fullpris i om man har det digitalt är såklart en annan historia.)

De som äger fysiska Last of Us Part 2 till PS4 måste sätta in skivan för att kunna ta del av erbjudandet om uppgradering. Därmed måste man i så fall äga en PS5:a med skivläsare.

I meddelandet som skickades till spelaren som äger digitala Last of Us 2 till PS4 läser vi: