Virtuella paketleverantörer väntar otåligt på Death Stranding 2, fast det ska sägas att Death Stranding 2 bara är spelets arbetstitel och att vi inte vet det fullständiga namnet än. Den pålitliga läckaren billbil-kun säger (franska) sig dock ha fått reda på vad spelet ska heta.

Titeln sägs bli Death Stranding 2 – On the Beach, vilket känns sådär lagom ostigt för Hideo Kojima. Det finns dessutom en gammal film som heter just On the Beach, och Kojima har nämnt att det är en av hans favoritfilmer.

Billbil-kun säger sig även vara helt säker på att en andra avtäckning av spelet ska ske inom kort. Inget specifikt datum ges, men han uppskattar att det görs inom de kommande två veckorna.