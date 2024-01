FZ:s Mike Stranéus recenserade nyligen utmärkta Prince of Persia: The Lost Crown och har gästat P1 Kultur för att prata om spelet. Närmre bestämt avhandlas det faktum att Prince of Persia för första gången talar persiska. P1 talar med Mike om hur viktigt det är med sådana autentiska detaljer. Producenten Abdelhak Elguess och forskaren Sabine Harrer intervjuas också.

Mike säger att det ter sig logiskt att man ska kunna välja persiska i ett spel som heter Prince of Persia och "idag förväntar man sig att det ska gå, men det har ju inte gjort det".

Assassin's Creed Mirage (också Ubisoft-utvecklat) dubbades också till det autentiska språket. I det här fallet arabiska. Det återstår att se vilka ringar på vattnet detta kommer få i spelvärlden.

► Lyssna på inslaget i P1 Kultur