Netflix satsar som bekant en del på spel, men än så länge är det inte sådär jättemånga prenumeranter som faktiskt nyttjar möjligheten. I mitten av december släpptes dock den remastrade GTA-trilogin till tjänsten, och det tycks ha gett en ordentlig skjuts till antalet spelnedladdningar.

Enligt siffror från Appmagic och mobilegamer.biz ska antalet nedladdade spel ha legat på runt 10 miljoner i november, medan antalet i december – GTA-trilogin släpptes den 14 december – låg på över 25 miljoner. Flest nedladdningar av de tre spelen ska San Andreas ha stått för, med 11,6 miljoner, följt av Vice City på 4,1 miljoner och GTA III på 2,4 miljoner.

Andra spel som presterat bra på tjänsten inkluderar Storyteller (9,4 miljoner totalt), Too Hot to Handle (8,4 miljoner) och Spongebob: Get Cooking (8,3 miljoner).