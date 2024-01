Naught Dog utannonserade för någon vecka sedan att de hade en dokumentär på gång som skulle släppas på youtube. Dokumentären handlar om utvecklingen av The Last of Us Part 2 Remastered och kommer heta Grounded II: Making of the Last of Us Part II. Det var då oklart om exakt släpp, men nu har vi ett datum och dokumentären släpps nästa fredag den 2:a februari.

Dokumentären kommer släppas hel gratis på youtube. Men det släpps även samtidigt en uppdatering i spelet som gör att det både går att se dokumentären och att du får tillgång till spelarskin för Abby och Ellie.