Sommaren 2012 släpptes Spec Ops: The Line, som kanske inte fick de mest glimrande betygen, men som blivit en kultklassiker kanske främst tack vare sin Heart of Darkness-inspirerade berättelse. På Steam har spelet 93 procent upptummar av drygt 50 000 själar – vilket är talande.

Haken är att du inte längre kan köpa det på Steam. "Spec Ops: The Line är inte längre tillgängligt via Steam-butiken" är det korta meddelandet vi mötts av sedan igår. Inga skäl anges, men du kan alltjämt köpa det via exempelvis Xbox och GOG. Musiklicenser är en Reddit-teori.

Men vi vet inte, och kan bara hoppas att det gör Steam-comeback inom kort.

Någon tvåa har vi aldrig fått och Yager har sagt att de som jobbade med det "hellre skulle äta trasigt glas" än att utveckla ett Spec Ops: The Line 2. Samma Yager var första Dead Island 2-utvecklaren innan spelet skickades vidare till en annan studio (och en till, och en till).