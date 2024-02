Det har tisslats och tasslats om att ett uppskattat Xbox-spel ska komma till andra plattformar, och många drog slutsatsen att det var Hi-Fi Rush det handlade om. Nu kommer mer vatten på den kvarnen, för någon ska ha grävt i filerna för spelets jubileumsuppdatering och där hittat flera tröjtexturer som hänvisar till olika plattformar.

Det ska dock tilläggas att det inte är bekräftat att bilderna faktiskt kommer från spelet, så ta det hela med en nypa salt.

Designerna kommer i färger som associeras med olika plattformar (grönt för Xbox, blått för Playstation, rött för Nintendo etc.) och dessutom varsin text. På Playstation-varianten står det "I'm here, baby!", på Nintendo-varianten "Rock Out! Anywhere!" och på Epic-varianten "This is simply Unreal Epic!".

Äkta eller inte så är det riktigt fräsiga designer, och vi får hålla tummarna för att spelet faktiskt är på väg till andra plattformar.