The Day Before är zombiespelet som vägrar dö. Eller i alla fall snacket kring det. I en ny rapport från tyska Gamestar (via PC Gamer) har sexton före detta medarbetare fått komma till tals, en "volontär" (!) och ytterligare sju från utgivaren Mytona. Bilden som målas upp är milt sagt rörig.

Idéer omkullkastades, det saknades en tydlig vision och utvecklaren tvingades jobba långa dagar. Varje arbetsdag var sexton timmar lång, hävdar en av de före detta anställda.

The Day Before ska ha börjat på en liten skala. Det var ett survival-spel i tecknad stil med, "som mest", lätta multiplayer-inslag. Bröderna tillika Fntastic-grundarna Eduard och Aysen Gotovtsev ska dock konstant ha velat pressa in idéer från "inne"-spel som Baldur's Gate 3, Spider-Man 2 och Hogwarts Legacy. Saker kunde ändras dagligen och en utvecklare säger:

Fick reda på via trailers att spelet skulle bli ett mmo.

Men med handen på hjärtat: The Day Before var inte ett mmo. I alla fall inte om vi ska tro de många vittnesmål som kom under spelets mycket korta levnadstid. Nåväl.

En video (som inte längre finns) visade Fntastic som en, tja, fantastisk arbetsplats. En bild som utvecklarna i rapporten inte känner igen sig i. Tvärtom undrar de var den arbetsplatsen fanns. Nej, istället ska volontärer liksom nya, oerfarna utvecklare ha utnyttjats för att spara pengar.

Och om ledningen var missnöjd kunde böter förekomma. Två stycken påstås ha bötfällts. Innan release ska fem stycken ha testat spelet, men de var i praktiken fyra då en i ledningen upptäckte en bugg. Detta ska alltså ha varit fog för att ge en anställd sparken.

I en tweet (nu nedtagen – igen) menar Fntastic att de utsatts för en "hatkampanj".

Bröderna Gotovtsev påstås göra nytt spel. Se det som ett rykte, löfte ellet hot.