HBO bekräftar att Schitt’s Creek stjärnan Catherine O’Hara ansluter sig till andra säsongen av The Last of Us. O’Hara har ryktats vara med i serien och under torsdag under Watch What Happens fick hon frågan om det fanns någon sanning ryktet vilket hon svarade.

“how do you know these things?”

En dag senare bekräftade även HBO ryktet, men det är fortfarande oklart vem hon spelar i serien då detta inte utannonserades. Vem tror ni O’Hara spelar i The Last of Us?