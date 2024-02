The Last of Us Part II-dokumentären Grounded II släpptes i fredags och gav oss en intressant inblick i utvecklingsprocessen hos Naughty Dog. Vi fick dessutom veta att spelet inledningsvis hade ett betydligt öppnare upplägg än vad det färdiga spelet fick.

Anthony Newman, co-game director, berättar att Neil Druckmann hade stora ambitioner om att förändra spelet fullständigt jämfört med det första.

Under de första fyra-fem månaderna var spelet typ en öppen spelvärld inspirerad av Bloodborne. Och det var helt närstridsfokuserat, det var alltså bara närstrider.

Precis som i Bloodborne ville de även ha en spelvärld som blev större och större ju mer man utforskade, men i slutänden drog de slutsatsen att en öppen spelvärld inte funkade med berättelsen de ville berätta.

I slutänden fick vi som bekant en mer linjär handling med lite öppnare områden att utforska då och då. Dokumentären ser ni nedan, men varning för spoilers om ni inte lirat spelen.