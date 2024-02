Det är inte att likställa vid en bekräftelse på ett The Last of Us Part 3, men i Last of Us 2-dokumentären Grounded II säger Neil Druckmann han har ett koncept för ett tredje spel som gör honom taggad. Druckmann ska ha funderat i åratal men alltså inte hittat en vinkel som gjort honom entusiastisk – tills nu, det vill säga. Det är inte en story, men det är i alla fall ett koncept.

Jag har ingen berättelse, men jag har ett koncept. För mig är det lika spännande som ettan, lika spännande som tvåan. Det är sin egen grej, men ändå finns en röd tråd genom alla tre. Så det känns som att det antagligen finns ett kapitel till av den här historien.

Det är inte första gången Druckmann antyder ett tredje The Last of Us-kapitel. Redan 2021 avslöjade han att ett utkast hade skrivits och två år senare, inför premiären av HBO-serien, sa han: "Jag tror det finns mer att berätta." Antydningarna från Druckmann blir alltså fler och fler.

Förmodligen finns också mer tid och resurser till en trea, då onlinespelet lagts ner.