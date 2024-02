I samband med förra veckans State of Play fick vi ett överraskningssläpp. Silent Hill: The Short Message är, just, kort men är också gratis att ladda ner till PS5. Över en miljon har nu gjort detta vilket Konami uppmärksammar via X. Inlägget fylls på av idel hejarop från nöjda spelare.

Kritikernas dom är dock hård. På Opencritic landar spelet på svaga 57 efter att 15 betyg summerats. Å andra sidan kostar det dig inget att testa spelet (förutom ett par timmars speltid).

Årets huvudföreställning för Silent Hill lär dock bli remaketvåan. Ännu inget datum i sikte.