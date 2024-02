Steam-festligheterna avslöser varandra och nu är det dags för särbofest. Också känd som: Remote play together-fest. Men äh, särbofest låter roligare. Det passar förstås ypperligt på alla hjärtans dag och reakorgen är fylld med spel man kan köra tillsammans (på distans).

Det är kanske inte fjolårssuccéer som Baldur's Gate 3 eller Mortal Kombat 1, men 70 respektive 90 procents rabatt på Divinity: Original Sin 2 och Mortal Kombat 11 är inga dåliga deals. Eller varför inte första Original Sin, som kostar under hundralappen. Mycket glädje för pengarna.

Vår svenska co-op-kung, Josef Fares, kommer med två spel: It Takes Two (runt hundralappen) och A Way Out (drygt 60 kronor). Också svenskt: Unravel Two för ett par tjugolappar. Vackert så.

Remote play together-rean hittar du här och den pågår till 19 februari klockan 19.