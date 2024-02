Det har stormat tidigare kring Disco Elysium-utvecklaren ZA/UM, och det verkar fortfarande råda turbulenta tider hos utvecklaren. GLHF ska ha pratat med källor som uppger att 24 anställda nu riskerar att bli uppsagda, vilket skulle innebär att en fjärdedel av företagets personalstyrka försvinner.

Anledningen är att ett projekt med kodnamnet X7 har lagts ner, vilket sägs vara en fristående expansion till Disco Elysium som var runt 1–2 år från att färdigställas och skulle ha krävt mer tid och ansträngning än Disco Elysium gjorde.

Vidare ska en uppföljare till Disco Elysium ha skrotats under 2022, medan ett scifi-spel de jobbat på pausades under 2023. Nu ska två olika spel vara under aktiv utveckling, varav ett är kopplat till Disco Elysium.