Tomb Raider Remastered-trilogin släpptes på alla hjärtans dag, och mottagandet har varit hjärtligt hos både kritiker och spelare. Det kan komma mer. Koordinaterna till Giza i Egypten (via X) har hittats i den aktuella trilogin, och det är där som fjärde spelet, Tomb Raider: The Last Revelation, äger rum. Koordinaterna föregås av ordet "next", vilket är ett intressant ord i sammanhanget.

Core gjorde som bekant ytterligare tre titlar: The Last Revelation (1999), Chronicles (2000) och svarta fåret Angel of Darkness (2003). Det är inte otänkbart med ännu en remaster-trilogi.

Allt beror förstås på hur bra den aktuella trilogin tas emot, men tycket från såväl spelare som kritiker vittnar i alla fall om att det är mycket glada tongångar. Embracer äger numer Tomb Raider och med tanke på mycket kärva ekonomiska tider lär de satsa stort på väldigt säkra kort.

Crystal Dynamics gör samtidigt "största och bästa" Tomb Raider med Amazon. En ny bild hintar möjligen om den Lara som är förenar de gamla spelens lady Croft med Lara i survival-trilogin.