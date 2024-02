Många storspel från Neil Druckmann har det blivit – från Uncharted till The Last of Us. Nu börjar han dock känna att de svulstiga produktionerna tagit ut sin rätt, och i en intervju på Logically Speaking säger han att han vill börja tillbringa mer tid med sin familj och att han inte tror att han orkar göra så många fler storspel till.

Jag kan nog inte se mig själva göra det här för alltid i den här skalan. Det är bara så mycket, och det kräver mycket av en. Det är väldigt stressigt att ha hand om så många människoroch flera studior runt om i världen.

Han verkar dock inte sugen på att helt lämna den kreativa sfären när han är känner sig klar med storspelen, utan säger att han gärna går över till något mindre, där han kan fortsätta vara kreativ i en mindre stressig miljö.

Han säger att den utlösande faktorn för de mer stressiga projekten var Uncharted 2, och beskriver det som att han fallit offer för sin egen framgång.