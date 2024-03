Toys for Bob är en utvecklare som på senare år gett oss bland annat Spyro Reignited Trilogy och Crash Bandicoot 4: It's About Time, utöver att ha hjälpt till med ett och annat Call of Duty. Detta har gjorts under moderbolaget Activision, men från och med nu ska de stå på egna ben.

I ett inlägg på sin webbplats skriver de att Toys for Bob numer kommer att bli självständiga, vilket de hoppas ska ta deras kommande spel till nya höjder, även om deras nästa spel fortfarande är tidigt i sin utveckling

Banden till Activision och Microsoft verkar dock inte kapas helt och hållet, för de säger sig jobba på ett samarbete med de sistnämnda.