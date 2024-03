Fallout 5 är bekräftat men kommer släppas efter The Elder Scrolls VI. Med andra ord: år 20XX.

Men ska vi tro högsta hönset bakom Amazons Fallout-serie, som har premiär i april, är den "nästan som Fallout 5". De vågade orden yttrar showrunner Jonathan Nolan för Total Film. Att serien skulle bli sin egen grej, snarare än att bygga på något enskilt Fallout-spel, var idén som både teamet bakom serien och Bethesda gick igång på. Friheten att tolka var därmed stor.

Varje av Fallout-spel utgör en separat berättelse – olika städer, tydlig protagonist – inom samma mytologi. Vår serie förhåller sig till spelen på samma sätt som spelen förhåller sig till varandra.

Nolan "vill inte låta förmäten" men menar att serien är som icke-interaktiv version av Fallout 5.

Något förmätet låter det kanske, men efter vad HBO visade vad man kan göra med spel som förlagor – läs: The Last of Us – finns nog skäl att vara hoppfull. 12 april släpps första avsnittet.