Som en anomali från klar himmel har de tre första Stalker-spelen plötsligt släppts till konsol. Fram till nu har de varit pc-exklusiva, men i går lanserades de plötsligt till PS5 och Xbox Series, detta i ett paket med namnet Stalker: The Legends of the Zone.

De säljs i Xbox- och Playstation-butikerna. Spelen säljs även var för sig, och det handlar alltså om Stalker: Shaodow of Chernobyl (2007), Clear Sky (2008) och Call of Pripyat (2009). Samlingen kostar 400 respektive 450 kronor till Xbox och PS. Var för sig kostar spelen cirka 200 kronor.

Det här kan vara lämplig uppladdning inför Stalker 2, som ska släppas den 5 september (pc och Xbox Series, ej PS5). Men resan till release har varit synnerligen stökig för den ukrainska utvecklaren GSC Game World, med åtskilliga förseningar. Så håll tummarna för att datumet hålls denna gång, men bli inte förvånad om det ändras.

FZ:s Fredrik Eriksson provspelade Stalker 2 i somras. Läs hans första intryck.