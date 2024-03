Här kommer en positiv branschnyhet i dessa tider av nedskärningar: Capcom höjer lönerna för alla sina anställda.

Företaget räknar med en löneökning på ungefär 5 procent för alla anställda för räkenskapsåret 2024, vilket börjar nästa månad och sträcker sig till den 31 mars 2025. Och för nyanställda som kommer direkt från utbildning kommer grundlönen öka med nästan 30 procent från nästa räkenskapsår, från från 235 000 till 300 000 yen i månaden, eller från cirka 16 800 till knappt 21 000 kr/månad. Vidare ska alla anställda få en engångsbonus, och fåp ta del av ett bonussystem knutet till hur företaget presterar. De kommer också erbjudas bonus baserad på dess aktiekurs.

Capcom säger att man gör det här för att locka till sig kompetenta medarbetare. Man siktar på att höja sitt anseende som företag och stärka tilliten mellan anställda och aktieägare.

Resident Evil 4-remaken är ett av flera hyllade Capcom-spel på senare år.

Capcom har skördat stora framgångar med flera av sina spel på senare år, inte minst med Resident Evil och Monster Hunter. Det är med starka försäljningssiffror i ryggen som man gör dessa löneökningar. Mycket trevliga nyheter att läsa i dessa tider när mängder av andra företag tvingats skära ner på personal.

I natt svensk tid kör företaget en 15-20 minuter lång videosändning om Dragon's Dogma 2 och Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Den följs av en liknande video natten mellan måndag och tisdag nästa vecka, och då handlar det om Monster Hunter Now och Monster Hunter Stories. Sändningstart för båda är vid midnatt svensk tid. Mer info här.