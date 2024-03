Under gårdagens Xbox-show stod det klart: The Sinking City kommer tillbaka. Återigen tas vi till ett lovecraftskt 1920-tal i USA, men den fristående berättelsen i The Sinking City 2 kommer helt dränka oss i skräck. Japp, Frogwares gör så att säga "en Alan Wake 2"; kliver från actionäventyr in i ett skräckfokus.

(Vågar man hoppas på ett modernt Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth? Snälla?)

Att det är "skräck först" som gäller, avslöjar Frogwares i ett pressmeddelande, där man menar att originalet är en av deras största succéer just tack vare sin skräckelement. Mer sånt blir det alltså.

Frogwares är kända för sina Sherlock Holmes-spel, men vill börja ta "större risker". Kickstarter kommer användas den här gången för att "delvis" finansiera spelet och som ett "säkerhetsbälte".

Studion är Ukraina-baserad, och den ryska invasionen har förstås haft stor påverkan. Frogwares har med jämna mellanrum tweetat under och om sin krigsvardag, och det är en tung läsning.