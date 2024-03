Under 2019 gav Nine Dots Studio oss det väldigt öppna rollspelet Outward, där vi fick ge oss ut i en otämjd fantasy-värld som inte tummade på svårigheten eller daltade med adaptiva svårighetsgrader och fiender som följde spelarens nivå. Och det blir mer av den varan, för Nine Dots har utannonserat Outward 2.

Den första trailern ser ni ovan, och de är noga med att påpeka att spelet inte ens nått alfastadiet. Man spelar som en vanlig jäkla människa, utan medfödda "Den utvalde"-krafter, men med ihärdighet och planering kan man likväl lyckas med stordåd.

Spelet ska konstant autospara för att säkerställa att man får leva med konsekvenserna av sina val, men precis som i föregångaren innebär ett nederlag i strid inte alltid att man dör. Istället kan man till exempel tas till fånga, för en möjlighet att fly. Spelet stöder även co-op, och glädjande nog både online och på delad skärm.

Inget släppdatum har tillkännagivits och än så länge är det pc som gäller.