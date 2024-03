I april koras årets bästa spel av BAFTA, den brittiska branschorganisationen för underhållning, och nu har de nominerade spelen släppts.

Till ingens överraskning toppar Baldur's Gate 3 listan – det är nominerat i tio av arton kategorier. Och givetvis tar det sig in i den tyngsta: Best Game. Där samsas det med Alan Wake 2, Spider-Man 2, Zelda: Tears of the Kingdom, Super Mario Bros Wonder och Dave the Diver. Idel väntade namn, förutom dykar-Dave.

I fråga om antal nomineringar har Spider-Man 2 fått nio och Alan Wake 2 åtta stycken. Möjligen lite överraskande att svårt hyllade Zelda "bara" fått sex stycken, lika många som Star Wars Jedi: Survivor.

BAFTA Games Awards-galan äger rum den 11 april.

Baldur's Gate 3 utsåg till Årets spel 2023 av både FZ-redaktionen och er läsare.