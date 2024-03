Polska Critical Hit Games har utannonserat sitt debutspel, som går under namnet Nobody Wants to Die och är ett mörkt detektiväventyr som utspelar sig i en framtidsstad – allt praktiskt taget dryper av Blade Runner.

Utannonseringstrailern ser ni ovan, och även om det dessvärre är en förrenderad sådan, är den faktiskt rätt häftig. Utgivaren Plaion skriver att spelet utspelar sig i New York år 2329, där man som utredaren James Karra tar sig an ett fall vid sidan av hans faktiska plikter.

Han har teknisk utrustning som låter honom manipulera tiden och återskapa tidigare händelser, vilket så klart kommer att spela en viktig roll när man letar efter ledtrådar och försöker ta reda på vad som har hänt.

Spelet utvecklas i Unreal Engine 5 och kommer att utspela sig ur förstapersonsvy. Det är tänkt att släppas på pc, Playstation 5 och Xbox Series X/S någon gång i år.