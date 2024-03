Uppdatering 2 (14/3 kl 8:50): Under torsdagsmorgonen bekräftade Embracer att man säljer Saber Interactive. Rent konkret handlar det om att man säljer delar av det amerikanska spelföretaget (som i sig har 20-talet studior under sig).

Affären är på 247 miljoner dollar, alltså omkring hälften så mycket som det ryktades om för ett par veckor sedan. Köpare är Beacon Interactive.

Embracer skriver att affären innebär att man inte längre har några kopplingar till Ryssland. Man redogör dock inte för hur dessa kopplingar såg ut (underförstått: att de fanns där genom Saber).

Uppdatering (22.20): Embracer dementerar att man sålt Saber Interactive. Embracers presschef Arman Teimouri säger följande till DI (betalvägg, citerat av Placera

På frågan om Saber Interactive är en del av Embracer Group så kan vi konfirmera det, om inte så hade vi givetvis kommunicerat det.

Så tills vidare är Saber alltså kvar under Embracers paraply.

Ursprunglig nyhet: Nyligen förkom uppgifter om att Embracer vill sälja dotterbolaget Saber Interactive för 500 miljoner dollar. Möjligen har man nu sålt det amerikanska spelföretaget, för grafiken på Sabers site har gjorts om så att texten "An Embracer Group company" försvunnit, skriver X-kontot EmbracerInvestor och visar gamla och nya skärmdumpar från siten.

Namnet "Embracer" förekommer inte heller på Sabers about-sida. Där beskrivs företaget nu en fristående amerikansk utvecklare/utgviare med 20-talet studior i sitt stall. De står däremot kvar på Embracers site, så läget är aningen oklart.

Embracer köpte Saber för fyra år sedan, tillsammans med mänger av andra spelföretag. Men efter en missad jätteaffär våren 2023 meddelade företaget att man ska se över verksamheten. Det har resulterat i uppsagd personal, sålda och nedstängda studior och nedlagda spelprojekt. Vilket talar för att Saber faktiskt har sålts, men officiellt har inget av företagen sagt något än så se det som ett rykte tills vidare.

Saber uppges ha ansvar för den stökiga remaken av Star Wars: Knights of the Old Republic. Håll alla tummar du får tag på för att den blir av.