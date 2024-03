Spel som Helldivers 2 och Palworld må ha fått de största rubrikerna under året, men vi ska inte glömma att första stora kritikersuccén under 2024 blev Prince Of Persia: The Lost Crown (recension). Nu stakar Ubisoft ut en färdrutt för metroidvania-titeln under resterande del av året.

Mest intressant är kanske story-dlc som ska komma "senare under året". Detaljer som storlek och datum är oklara, men under våren och sommaren får vi bida vår tid tillsammans med tre kostnadsfria uppdateringar. 20 mars väntar speedrun-läge, nya outfits och (*sväljer*) permadöd. Bossruschar och olika former av utmaningar väntar framåt våren och sommaren.

En sak är säker: det kommer mer av Prince of Persia (även om Sands of Time-remaken fortsätter att lysa med sin frånvaro).