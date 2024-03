KotOR-remaken släpps inte förrän om minst ett år. Detta enligt en antydan från Embracer-håll.

Lars Wingefors, vd för Embracer, har tidigare varit duktig på att undvika att tala om Star Wars: Knights of the Old Republic-remaken – men nu tycks han antyda vissa saker... eller? Under ett möte (via VGC) fick Wingefors frågan om ett stort AAA-projekt som man delar med Saber. Det sägs inte rakt ut att det rör sig om KotOR-remaken, men det är spelet som passar in i ekvationen.

Och enligt Wingefors ska spelet i fråga inte släppas under kommande tolv månaderna:

Jag tycker att den typen av spel behöver djup kärlek och respekt, så utan att ge all information, tror jag att det kommer att dröja innan det släpps.

Även om Embracer säljer av stora delar av Saber har man Aspyr kvar, som utvecklar KotOR-remaken. Enligt journalisten Jason Schreier tycks Embracer och Saber ha en deal som innebär att de delar på KotOR-remaken. Exakt hur den affären ser ut är oklart.

Status på remaken av Star Wars: Knights of the Old Republic är, som du märker, också oklar. Det har ryktats att ingen längre arbetar på den, och de ryktena har bemötts med påstående om motsatsen. Lars Wingefors, vd för Embracer, har å sin sida sagt, tja, ingenting alls. Då Aspyr utvecklar och så sent som igår släppte Star Wars: Battlefront Classic Collection – ett färdigt spel som plötsligt är ofärdigt! – kanske det vore barmhärtigt om nån ryckte KotOR-remaken från dem.

För inte speciellt mycket "kärlek och respekt" tycks Battlefront-nysläppen ha fått.