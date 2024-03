EA har rekryterat den tidigare Sony-medarbetaren Connie Booth till sitt stall, rapporterar IGN. Under sina 34 år hos Sony har hon varit med under hela Playstations levnad, och därmed haft koll på spel som Spider-Man, Uncharted, The Last of Us och God of War.

Hos EA får Booth titeln "Group general manager, Action RPG". Hon kommer arbeta med studior som Bioware, EA Motive och Cliffhanger, och därmed spelen Dragon Age: Dreadwolf, nästa Mass Effect, Iron Man, med flera.

Booth ska ha bidragit till de betydande framgångarna för Sony med både studiosystem och tunga singleplayer-spel. Och ett Bioware som inte nått upp till forna dagars stordåd på ett par spel kan tänkas behöva Booths kunnande.

Booth lämnade Sony abrupt i höstas, utan att vare sig hon eller företaget kommenterade varför. God of War-skaparen David Jaffe ska ha hävdat att Connie Booth fick sparken, men det har inte kommenterats av henne eller Sony.