Obsidians gamla spion-RPG Alpha Protocol har kommit tillbaka från de döda.

Det är Gog.com har lyckats väcka spelet till liv igen, 14 år efter premiären och fem år efter att det plockades ner från butikerna på grund av utgångna licenser. Och det passar ju bra att det är just Gog som lyckats med detta, med tanke på att butiken började under namnet Good Old Games och ville hålla liv i gamla spel.

Spelet i sig är detsamma som förr (så ingen remaster/remake), men moderniserat för nutida datorer och med stöd för gamepads, achievements, molnsparande och nutida operativsystem. Och, ett soundtrack vars licens förhoppningsvis inte tvingar bort spelet igen om några år. Cirka 200 kronor får du betala för spelet. FZ gav det för övrigt en 3:a i betyg.

Nedan en trailer om hur det gått till för att väcka Alpha Protocol till liv igen.

Missa inte heller att det är vårrea på Gog. Och apropå det så tar Steams vårrea slut i dag.