Larian har tidigare uppgett att det skulle vara svårt att utveckla en expansion till Baldur's Gate 3, bland annat sett till hur nivåsystemet ser ut i D&D. Och nej, det blir faktiskt ingen expansion eller DLC till spelet från Larian, och de kommer heller inte att utveckla en eventuell uppföljare, för under Game Developers Conference sa vd:n Swen Vincke:

Baldur's Gate kommer alltid att ha en varm plats i vårt hjärta. Vi kommer alltid att vara stolta över det, men vi tänker inte fortsätta med det. Vi ska inte göra nya expansioner, vilket alla förväntar sig att vi ska göra. Vi ska inte göra Baldur's Gate 4, vilket alla förväntar sig att vi ska göra. Vi ska gå vidare – vi tänker röra oss bort från D&D och börja skapa en ny grej.

Vidare säger han att det är upp till Wizards of the Coast – som äger Baldur's Gate – att hitta någon som kan ta över stafettpinnen, eftersom Larians jobb är klart. Vad blir Larians nästa grej, då? Det vet vi inte, men tidigare under året sa Vincke att han skrivit färdigt ett första utkast av inledningen till ett helt nytt spel.