En gång i tiden var det tänkt att The Sims skulle bli till film, men det hela rann ut i sanden när Fox valde att inte nyttja rättigheterna de lagt vantarna på. Men nu är det dags igen, och den här gången är det produktionsbolagen Vertigo Entertainment och Luckychap – som bland annat drivs av Barbie-skådisen Margot Robbie – som ska göra ett försök.

Kate Herron, som skrivit första säsongen av Loki, har hand om att ta fram ett manus tillsammans med Briony Redman (Forget Me Not, Run Toward Them). Electronic Arts är så klart också med på ett hörn och ska ha lite att säga till om vad gäller det kreativa och produktionen.

Vad filmen ska handla om vet vi så klart inte, och frågan är om fokus kommer att läggas på simmarna eller den allsmäktiga spelare som styr deras liv, plockar bort stegen till poolen och beordrar pizzapartyn trots att Bella Goth ska upp och jobba om fem timmar.

Tack, Hollywood Reporter.