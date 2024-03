Det tog hus i helsicke på Steam när Dragon's Dogma 2 släpptes tidigare i dag. Inte minst mikrotransaktionerna har fått massor av skäll, men även lite mer väntad kritik mot dålig prestanda.

Nu har Capcom släppt en lägesuppdatering som uppenbart bygger på kritikstormen. Bland annat kikar man på att låta spelarna börja om från början, vilket i nuläget är svårt på pc-versionen. Man lovar också att se över prestandan.

Rörande mikrotransaktionerna, som alltså fått massor av skäll, nöjer man sig med en lista över det dlc-innehåll som det går att spela sig till istället för att betala. Nämligen:

Paid DLC

All the items listed below can be obtained in-game or as paid DLC items.