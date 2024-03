People Can Fly påbörjade sin existens med eminenta Painkiller, och de gick därefter vidare till att jobba med Gears of War-serien och att ge oss Bullestorm och sedermera Outriders. Vi vet även att de jobbar på något som kallas för Project Dagger, som inledningsvis utvecklades med Take-Two, men som People Can Fly sedan tog över på egen hand.

Nu har de något nytt på gång som kallas för Project Maverick, och det rör sig om ett samarbete med Microsoft. Platsannonser som dykt upp skvallrar om att det är ett AAA-spel som deras team i Europa och Nordamerika jobbar på, och det ska utvecklas i Unreal Engine 5.

Baserat på egenskaperna som eftersöks rör det sig om ett skjutarspel, och de nämner även erfarenhet av att designa kartor för PVP-spelande som ett plus, så räkna med PVP. Med tanke på att det är just Microsoft de samarbetar med så är chansen att det är ett Gears of War-spel relativt hög.