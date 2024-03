Bend Studio ligger bakom Days Gone, men har även gett oss bärbara inslag i stora serier, som Uncharted: Golden Abyss och Resistance: Retribution. Nu gör Bend ett AAA-spel med live service-inslag. Det är en tydlig slutsats man kan dra av en platsannons, som du kan läsa i sin helhet här.

Sony Bend Studio, världsklass-studion bakom Days Gone, Uncharted: Golden Abyss och Syphon Filter, söker talangfulla individer till vår passionerade och kreativa familj när vi skapar vårt nästa högprofilerade AAA-spel.

Man nämner även ett schema som ska rimma med en "live"-färdkarta, och nyckelfaser är "förproduktion, produktion och live service". Det luktar helt klart live service om AAA-spelet. Ett krav är dessutom erfarenheter kring ledarskap och att släppa live service-spel.

För ett par år sedan bekräftade Bend ett nytt spel, som inte var Days Gone 2 men ett där man drog nytta av världsbygget. Ett Days Gone 2 har vi aldrig fått, till en avhoppad Bend-mans förtret.

Det är oklart om spelet i annonsen är det samma som nämnda titel.

På tal om Sony och live service: nyligen skrotades Naughty Dogs The Last of Us-multiplayer.