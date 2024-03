Att säga nej tycks vara nyckeln till den skyhöga kvalitén på många sidouppdrag i The Witcher 3 och Cyberpunk 2077. Pawel Sasko, chef för uppdragsdesign hos CD Projekt Red, säger till PC Gamer att man uppmanar medarbetarna att dela med sig av alla idéer de har – bra som dåliga. Av dessa är det sen bara kanske 5 eller högst 10 procent som bedöms vara bra nog. Med andra ord säger man nej till 90-95 procent.

Sasko säger att en uppdragsdesigner som får 10 procent av sina förslag godkända sannolikt är den bästa i teamet. Med andra ord lär man behöva vara inställd på att mötas av en hel del "Nej" om man vill bygga uppdrag åt CDPR.

Flera stora projekt baserade på CDPR:s varumärken är under utveckling hos olika studior runt om i världen. Däribland en remake av det första The Witcher, en Cyberpunk 2077-uppföljare (Project Orion), första spelet i en ny The Witcher-trilogi (Project Polaris), ett multiplayer-spel baserat på The Witcher (Project Sirius) och ett helt nytt varumärke (Project Hadar).