Remedy har flera spel på gång, däribland Codename Condor, som är en spinoff på Control. Det blir Remedys första steg in i live service-världen, och i sin årsrapport har de berättat att spelet har lämnat proof of concept-fasen och kommer att påbörja fullskalig produktion under 2024.

Utvecklingsbudgeten ligger på 25 miljoner euro och spelet kommer inte att bli free-to-play, utan ha ett lägre instegspris och sedan erbjuda ytterligare innehåll i form av DLC man får betala för.

Spelet äger rum i the Oldest House, precis som Control, där spelare verkar axla rollen som den kvarvarande personalen från Federal Bureau of Control, som är fast i huset efter invasionen av the Hiss. Där ska de ställas inför: "överväldigande fiender och hinder, men genom att förlita sig på sin utrustning och varandra kommer de att ha en chans att överleva."

Utvecklarna sägs ha kommit på smarta sätt att använda världen i Control och se till att spelarna får en upplevelse baserad på samarbete. Det är PvE som gäller och max fyra spelare kan lira tillsammans.