Glada nyheter för PS Plus-folket. När Dave the Diver släpps till Playstation (5 och 4) den 16 april blir det också tillgängligt via PS Plus Extra och Premium. Tokhyllat blev spelet när det släpptes skarpt till pc i fjol. Vi utsåg det till årets femte bästa spel. Konkurrensen var dessutom stenhård.

Switch-spelare fick dyka ner i höstas, så nu är det väl bara Xbox som väntar på dykcertifikat.

Plusmenyn för Playstation-spelarna fortsätter i april, då även EA Originals-titeln Tales of Kenzera: Zau också släpps på PS Plus (Extra och Premium) på releasedagen. Det metroidvania-aktiga spelet ser ut att ha en del gemensamma nämnare med 2024-bryllingen Prince of Persia: The Lost Crown.

Tales of Kenzera: Zau släpps 23 april och Dave the Diver har, som sagt, PS-release den 16 april.