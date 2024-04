Förra året antydde en nivådesigner hos The Coalition att de hade något Gears of War-relaterat att utannonsera under 2024, och nu nås vi av nya rykten som gör gällande att det är i sommar som gäller.

Det är Jeff Grubb som säger sig ha hört att Gears of War 6 ska utannonseras i sommar, och han får även uppbackning av Tom Warren från The Verge. Xbox anordnar som bekant sin Games Showcase i juni, så ska en utannonsering ske är det väldigt sannolikt att det sker där (läs mer om sommarens spelevenemang här).

Vi vet även att People Can Fly jobbar på något tillsammans med Microsoft, så eventuellt har vi både en spinoff och en uppföljare på gång.