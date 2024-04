När den första GTA 6-trailern släpptes fanns det massor att analysera, och en av sakerna som internets detektiver började att nysta i var vilka röstskådespelare som kunde vara inblandade.

Huvudkaraktären Lucia har med stor sannolikhet identifierats som Manni L. Perez, men den som sägs vara spelets andra huvudkaraktär, Jason, var betydligt svårare. Han säger nämligen bara ett ord i trailern, men en del hävdade trots det att rösten tillhörde Troy Baker, framför allt känd som Joel i The Last of Us.

I ett samtal med The Movie Dweeb verkar dock Baker själv bekräfta att så inte är fallet. Han påpekar att ett enda ord sägs av karaktären i trailern och att folk bara tror och antar. Vidare säger han att den faktiska röstskådespelaren borde uppmärksammas för sitt arbete, eftersom han är säker på att det kommer att vara suveränt.