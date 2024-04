Baldur's Gate 3 får klassas som ett "early access done right"-spel. Fantastiskt många upptummar och mycket kärlek under early access-fasen följdes upp av massiv spelar- och kritikersuccé när spelet släpptes skarpt. I en intervju med Game File hintar Larians Michael Douse att det lär bli så nästa gång också, då detta liksom att ge ut spelet själva, är "sättet att göra det på just nu".

Även de två Divinity: Original Sin-spelen släpptes i early access – och det gick ju också bra.

Feedbacken från communityn är ovärderlig, och hjälper Larian att styra skutan rätt. Man avgör kort sagt spelets framtid genom att lyssna på feedback som inkommer under early access-faser.

Nästa spel från Larian Studios heter inte Baldur's Gate 4. Inte heller blir det en BG3-expansion. Nej, Larian kommer göra något annat nästa gång och vi vet att de har två nya spel i görningen. Vi vet in princip inget om spelen, men de är annorlunda och bekanta på samma gång.

Och early access – av allt att döma.