Fallout-serien har fått hyggliga betyg, men framför allt verkar tittarna gilla den. På Imdb snittar serien på riktigt fina 8,7, vilket är i paritet med fjolårets jättesuccé The Last of Us. Inte alls illa!

Men bara för att tv-serien Fallout går hem är det inte tal om att The Elder Scrolls ska vandra samma väg. Nej, Todd Howard har sagt nej förut och "fortsätter säga nej". Det var på röda mattan-premiären av Fallout som Howard återigen kände att det var läge att säga nej (via IGN).

Alla frågar om Elder Scrolls, och jag fortsätter säga nej.

The Elder Scrolls och Fallout är Bethesdas två stora rollspelsserier. En är fantasy, en annan är postapokalyps. (Och så har vi Starfield i rymden.) Att de gör tv-serie av sin andra kassako kan ses som naturligt, men enligt Howard vet man aldrig när det klickar. Planeterna stod rätt för Fallout och är dessutom "något av det roligaste" som Howard någonsin gjort.

En andra säsong av Fallout tycks av Stora Pengar™ att döma redan vara i görningen.