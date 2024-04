Ett av månadens mest efterfraktade släpp för undertecknad är No Rest for the Wicked, även om det tyvärr bara är ett early access-släpp. Det är dock skaparna bakom Ori-spelen som står bakom det, och tidigare trailers har verkligen gett mersmak.

Den 18 april early access-släpps det, och även om vi inte vet exakt hur mycket innehåll som kommer att finnas då, är det sagt att det mer eller mindre rör sig om spelets första akt och flertalet olika områden, medan påföljande uppdateringar kommer att lägga till multiplayer och mer av spelets handling.

Spelet kommer att säljas till ett något lägre pris (36 euro) under de första två veckorna, varpå det höjs till 40 euro. De lovar dock återigen att spelet inte kommer att ha några som helst mikrotransaktioner, inte kommer att kräva internetuppkoppling och inte kommer att ha någon antifuskprogramvara.